Моторошна ДТП на Миколаївщині: з'явилося відео моменту аварії

Поліція оприлюднила відеозапис моменту аварії, у якій водій іномарки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався в інший автомобіль, що їхав у протилежному напрямку.

Відео з'явилося на сайті поліції Миколаєва.

Читайте також: Смертельний наїзд автомобіля на жінку у Львові: водієм виявився поліцейський

Зазначається, що камера в придорожньому магазині зафіксувала, як водій автомобіля Mazda, здійснюючи обгін мікроавтобусу, зіткнувся з автомобілем Opel, в якому їхала сім'я з дітьми.

Відео моменту моторошного зіткнення автомобілів:

Нагадаємо, що у легковику Opel пересувалась родина – мешканці Казанківського району. Моторошна ДТП, у якій загинули 8 осіб, включаючи трьох дітей, сталася вранці у вівторок, 1 січня, на трасі "Миколаїв – Дніпропетровськ". Повідомлялося, що водій загинув на місці, а жінка із чисельними травмами, разом із непритомною дівчинкою, віком близько восьми років, були доставлені до лікарні.