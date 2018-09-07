Жуткое ДТП с грузовиком в Коломые: среди погибших есть дети

В пятницу, 7 сентября, в Ивано-Франковской области в Коломые легковушка столкнулась с грузовиком. По меньшей мере трое человек погибли, девять получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

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На месте происшествия спасателями установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля "Рено Меган" и грузового автомобиля "Мерседес Спринтер" получили травмы 9 человек и погибло 2 ребенка в возрасте 5-6 лет,

– говорится в сообщении.

Фото с места жуткого ДТП в Коломые/ Источник: http://if.dsns.gov.ua/ua

Медики сообщают, что по дороге в больницу умер еще один человек. Пострадавшие доставлены в Коломыйскую центральную районную больницу. Данные погибших и травмированных устанавливаются.