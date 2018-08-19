Жуткое ДТП в Сумах: в полиции рассказали подробности

В результате ДТП в Сумах 19 августа с участием автомобиля патрульной полиции и автомобиля Audi пострадали 5 человек. Среди пострадавших оказалась патрульная полицейская, которую спасатели фактически вырезали из искореженного служебного авто.

Об этом в эфире 112 Украина рассказала спикер полиции Сумской области Эльвира Биганова.

24 канал сообщал, что 19 августа в Сумах произошло ДТП: автомобиль Audi въехал в полицейский Prius, в результате чего последнее авто отбросило на тротуар. Под колеса полицейского авто попали несколько пешеходов.

"Патрульные ехали на вызов, у них были включены специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки. После столкновения двух автомобилей служебный автомобиль отбросило на тротуар, где шли прохожие, произошел наезд на пешеходов", – рассказала пресс-секретарь правоохранителей.

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По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 5 человек, среди которых – женщина-полицейская, которую спасателям пришлось фактически вырезать из искореженного служебного автомобиля. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается помощь,

– добавила Биганова.

При этом она не смогла уточнить состояние пострадавших.

На месте ДТП сейчас работают следователи, а также руководство областной полиции, чтобы объективно выяснить обстоятельства аварии.