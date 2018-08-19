Тела на тротуарах и лужи крови: в Сумах произошла жуткая авария, видео 18+

В воскресенье, 19 августа, на одном из центральных перекрестков в Сумах произошла автомобильная авария, в результате которой пострадали по меньшей мере 6 человек. Участниками ДТП стали автомобиль Audi и полицейский Prius.

Об этом сообщает "Depo.Сумы".

По словам свидетелей происшествия, полицейский Prius ехал по центральной улице и в какой-то момент в боковую часть автомобиля врезался Audi. Полицейское авто вынесло на тротуар. Под неуправляемое транспортное средство попали несколько человек.

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Очевидцы аварии утверждают, что полицейское авто ехало на красный сигнал светофора и за секунду до столкновения с Audi зажгло сирену.

Смотрите видео с места ДТП в Сумах 19 августа:

Смотрите видео аварии в Сумах с автомобилем полиции и Audi:

Смотрите видео с места аварии в Сумах 19 августа: