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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Тела на тротуарах и лужи крови: в Сумах произошла жуткая авария, видео 18+

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ДТП в Сумах 19 августа
ДТП в Сумах 19 августа / Inforesist.org

В воскресенье, 19 августа, на одном из центральных перекрестков в Сумах произошла автомобильная авария, в результате которой пострадали по меньшей мере 6 человек. Участниками ДТП стали автомобиль Audi и полицейский Prius.

Об этом сообщает "Depo.Сумы".

По словам свидетелей происшествия, полицейский Prius ехал по центральной улице и в какой-то момент в боковую часть автомобиля врезался Audi. Полицейское авто вынесло на тротуар. Под неуправляемое транспортное средство попали несколько человек. 

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Очевидцы аварии утверждают, что полицейское авто ехало на красный сигнал светофора и за секунду до столкновения с Audi зажгло сирену.

Смотрите видео с места ДТП в Сумах 19 августа:

 

Смотрите видео аварии в Сумах с автомобилем полиции и Audi:

 

Смотрите видео с места аварии в Сумах 19 августа:

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Сумы Полиция
Источник: 24 Канал
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