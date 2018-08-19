Моторошна ДТП в Сумах: у поліції розповіли подробиці

Внаслідок ДТП у Сумах 19 серпня за участю автомобіля патрульної поліції та автомобіля Audi постраждали 5 людей. Серед постраждалих опинилась патрульна поліцейська, яку рятувальники фактично вирізати з понівеченого службового авто.

Про це в ефірі 112 Україна розповіла речниця поліції Сумщини Ельвіра Біганова.

24 канал повідомляв, що 19 серпня в Сумах трапилась ДТП: автомобіль Audi в’їхав у поліцейський Prius, внаслідок чого останнє авто відкинуло на тротуар. Під колеса поліцейського авто потрапили кілька пішоходів.

"Патрульні їхали на виклик, у них були увімкнені спеціальні звукові сигнали та проблискові маячки. Після зіткнення двох автомобілів службовий автомобіль відкинуло на тротуар, де саме йшли перехожі, відбувся наїзд на пішоходів", – розповіла речниця правоохоронців.

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За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждало 5 людей, серед яких жінка-поліцейський, яку рятувальникам довелося фактично вирізати з понівеченого службового автомобіля. Всі постраждалі доставлені до лікарні, їм надається допомога,

– додала Біганова.

При цьому вона не змогла уточнити стан постраждалих.

На місці ДТП зараз працюють слідчі, а також керівництво обласної поліції, щоб об'єктивно з'ясувати обставини аварії.