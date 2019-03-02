Жванецкий принял решение оставлять ли ему награду Путина

Народный артист Украины Михаил Жванецкий получил орден "За вклад в развитие культуры" от президента Российской Федерации Владимира Путина. Жванецкий заявил, что он не собирается отказываться от награды.

Михаил Жванецкий сказал, что он всю жизнь пишет только про Одессу, сообщает "Гордон".

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"Это мои рассказы по всему миру. Одесса – это жемчужина Украины. И все, что мне свойственно: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои крики, вопли, все, что я делаю и выдаю, – из жизни Одессы”, – добавил артист.

Накануне в Министерстве культуры журналистам 24 канала сообщили, что не имеют полномочий реагировать на эту ситуацию. Однако, подчеркнули, что Жванецкий может отказаться и не принимать эту награду.

И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна,

– отметил Михаил Жванецкий.

Ранее активисты заявили о намерении сорвать в Киеве и Одессе выступления сатирика Михаила Жванецкого, если он публично не откажется от награды, врученной ему президентом России Владимиром Путиным.

Что известно про Михайла Жванецкого?Писатель-сатирик родился в Одессе. В 1978-1991 годах он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкого наградили званием народного артиста Украины, а в 2012 году получил аналогичный статус и в России.



В 2015 году Министерство культуры Украины внесло Жванецкого в состав "белого списка" деятелей культуры, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии летом в 2015 году.