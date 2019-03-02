Жванецький прийняв рішення чи залишати йому нагороду Путіна

Народний артист України Михайло Жванецький отримав орден "За внесок у розвиток культури" від президента Російської Федерації Володимира Путіна. Жванецький заявив, що він не збирається відмовлятися від нагороди.

Михайло Жванецький сказав, що він усе життя пише тільки про Одесу, повідомляє "Гордон".

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"Це мої розповіді по цілому світу. Одеса – це перлина України. І все, що мені властиво: мова, гумор, характер, афоризми, всі мої крики, зойки, все, що я створюю і видаю, – з життя Одеси”, – додав артист.

Напередодні у У Міністерстві культури журналістам 24 каналу повідомили, що не мають повноважень реагувати на цю ситуацію. Однак, наголосили, що Жванецький може відмовитися та не приймати цю нагороду.

І ще раз: мені дали орден за мої розповіді про Одесу, і я його прийняв. Як мій тато-лікар прийняв в Одесі орден Трудового Червоного Прапора. Одеса – моя маленька країна,

– зазначив Михайло Жванецький.

Раніше активісти заявили про намір зірвати в Києві та Одесі виступи сатирика Михайла Жванецького, якщо він публічно не відмовиться від нагороди, врученої йому президентом Росії Володимиром Путіним.

Що відомо про Михайла Жванецького?Письменник-сатирик народився в Одесі. У 1978—1991 роках він був членом спілки письменників СРСР. У 1999 році Жванецького нагородили званням народного артиста України, а у 2012 році отримав аналогічний статус і в Росії.



У 2015 році Міністерство культури України внесло Жванецького до складу "білого списку" діячів культури, які підтримують територіальну цілісність країни та виступають проти агресії влітку у 2015 році.