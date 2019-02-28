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      Путін нагородив орденом Жванецького: активісти хочуть зірвати виступи артиста в Києві та Одесі

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      Письменник-сатирик Михайло Жванецький
      Письменник-сатирик Михайло Жванецький / Фото з відкритих джерел

      Активісти заявили про намір зірвати в Києві та Одесі виступи сатирика Михайла Жванецького, якщо він публічно не відмовиться від нагороди, врученої йому президентом Росії Володимиром Путіним.

      Про це розповів активіст, колишній лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко у Facebook.

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      Він наголосив, що або організатори самі відмовляться від запланованих концертів Жванецького, або "вони зустрінуть протестну реакцію обурених українців".

      Коміка Михайла Жванецького, народного артиста України та Росії, цар країни-бензоколонки Володимир Путін нагородив орденом "За заслуги перед Отєчєством". А 16 та 21 березня у нього заплановано виступи в Києві та Одесі. Ця кремлівська провокація із використанням не надто розумного артиста має отримати нашу належну реакцію,
      – написав Стерненко у Facebook.

      За словами активіста, є ще одна альтернатива – публічна відмова Жванецького від нагороди із поясненнями, що агресія Росії до України є неприйнятною.

      Що відомо про Михайла Жванецького?Письменник-сатирик народився в Одесі. У 1978—1991 роках він був членом спілки письменників СРСР. У 1999 році Жванецький нагородили званням народного артиста України, а у 2012 році отримав аналогічний статус і в Росії.

      У 2015 році Міністерство культури України внесло Жванецького до складу "білого списку" діячів культури, які підтримують територіальну цілісність країни та виступають проти агресії.

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      Теги: Новини України Новини культури Новини Росії Володимир Путін Література Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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