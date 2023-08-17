Британские разведчики считают, что, несмотря на постоянное давление войны, Украина сможет накопить нужные запасы топлива на зимний период. В то же время российские атаки на энергетическую систему нашей страны этой зимой вряд ли прекратятся.
Смотрите также Тот, кому доверяет Путин. Как и благодаря ком Россия навязывала Украине энергетическую зависимость
Украина расширила сектор
Украина эффективно мобилизовала горнодобывающий сектор для поддержания добычи ресурсов. Нам удалось обеспечить непрерывную поставку угля для теплоэлектростанций и тепловых установок зимой. Кроме того, мы накопили значительные запасы газа, которые создают дополнительный резерв.
Несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться этой зимой, в прошлую зиму Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергетической сети даже в военных условиях,
– говорится в сообщении.
Ситуация в энергосистеме Украины: последние новости
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о подготовке энергетики нашей страны к зимнему сезону. Он подчеркнул, что сейчас наше государство формирует многоуровневую защиту, чтобы обезопасить энергетические объекты от атак россиян.
- Глава правительства отметил, что ремонтная кампания по возобновлению энергосистемы Украины идет по плану. В частности, он отметил, что "Укрэнерго" почти на 80% отремонтировало магистральные сети, а высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния.
- В Украине уже готовятся к возможным сложностей с электроснабжением из-за возобновления российских обстрелов. Энергетический штаб сейчас работает по полной. В этом помогают выделенные средства как из украинского бюджета, так и зарубежные инвестиции.
- Россия продолжает производить ракеты для террористических обстрелов Украины. В разведке готовятся к отражению массированных атак противника осенью. Он отметил, что в России продолжается производство ракет. В то же время, Скибицкий подчеркнул, что Россия не достигла поставленных целей осенью – зимой, когда украинская энергосистема выстояла во время массированных атак.