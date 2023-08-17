Британские разведчики считают, что, несмотря на постоянное давление войны, Украина сможет накопить нужные запасы топлива на зимний период. В то же время российские атаки на энергетическую систему нашей страны этой зимой вряд ли прекратятся.

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Украина расширила сектор

Украина эффективно мобилизовала горнодобывающий сектор для поддержания добычи ресурсов. Нам удалось обеспечить непрерывную поставку угля для теплоэлектростанций и тепловых установок зимой. Кроме того, мы накопили значительные запасы газа, которые создают дополнительный резерв.

Несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться этой зимой, в прошлую зиму Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергетической сети даже в военных условиях,

– говорится в сообщении.

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