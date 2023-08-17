Британські розвідники вважають, що попри постійний тиск війни, Україна зможе накопичити потрібні запаси палива на зимовий період. Водночас російські атаки на енергетичну систему нашої країни цієї зими навряд чи припиняться.

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Україна розширила сектор

Україна ефективно мобілізувала гірничодобувний сектор для підтримки видобутку ресурсів. Нам вдалося забезпечити безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплових установок взимку. Крім цього, ми накопичили значні запаси газу, які створюють додатковий резерв.

Попри, те що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, триватимуть цієї зими, минулої зими Україна продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергетичної мережі навіть у воєнних умовах,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація в енергосистемі України: останні новини