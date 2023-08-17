Британські розвідники вважають, що попри постійний тиск війни, Україна зможе накопичити потрібні запаси палива на зимовий період. Водночас російські атаки на енергетичну систему нашої країни цієї зими навряд чи припиняться.
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Україна розширила сектор
Україна ефективно мобілізувала гірничодобувний сектор для підтримки видобутку ресурсів. Нам вдалося забезпечити безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплових установок взимку. Крім цього, ми накопичили значні запаси газу, які створюють додатковий резерв.
Попри, те що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, триватимуть цієї зими, минулої зими Україна продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергетичної мережі навіть у воєнних умовах,
– мовиться в повідомленні.
Ситуація в енергосистемі України: останні новини
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про підготовку енергетики нашої країни до зимового сезону. Він наголосив, що наразі наша держава формує багаторівневий захист, щоб убезпечити енергетичні об'єкти від атак росіян.
- Глава уряду зазначив, що ремонтна кампанія з відновлення енергосистеми України йде за планом. Зокрема, він наголосив, що "Укренерго" на майже 80% відремонтувало магістральні мережі, а високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.
- В Україні вже готуються до можливих складнощів з електропостачанням через відновлення російських обстрілів. Енергетичний штаб зараз працює на повну. У цьому допомагають виділені кошти, як з українського бюджету, так і закордонні інвестиції.
- Росія продовжує виробляти ракети для терористичних обстрілів України. У розвідці готуються до відбиття масованих атак противника восени. Він зазначив, що в Росії триває виробництво ракет. Водночас Скібіцький підкреслив, що Росія не досягла поставлених цілей восени – взимку, коли українська енергосистема вистояла під час масованих атак.