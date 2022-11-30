Миф о "генерале Морозе": почему зима не станет союзником для России

Украинская армия с лета перехватила инициативу и наносит оккупантам поражение за поражением. Россия сейчас стоит в глухой обороне всюду, кроме небольшого участка на Донбассе. Враг ждет нового украинского наступления, которое будет происходить в условиях зимы. Для кого зима станет союзником?

Российские пропагандисты все чаще стали упоминать "генерала Мороза", как фактор, способный остановить ВСУ. 24 канал объясняет на примере исторических фактов, что не столько с кремлевскими методичками по войне зимой.

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Откуда взялся "генерал Мороз" "Генерал Мороз" – это давняя российская "скрепа", которая предполагает, что россиянам якобы помогает зимняя погода, которая почему-то должна быть снисходительна, собственно, к ним и безжалостна для противника.



В подтверждение приводят реальные и полу легендарные факты о замерзших поляках под Москвой 1613 года, замерзших в Украине шведов 1708 года, когда аномальная "северная зима" уничтожила большую часть войска короля Карла Двенадцатого и обусловила дальнейшую победу русского царя.

За сто лет до того, в 1812-м, от "русской зимы" погибла армия Наполеона, так и не проигравшего ни одной битвы никому из царских полководцев, кроме "генерала Мороза". Еще одним хрестоматийным подтверждением является поражение нацистов под Москвой 1941-го, Сталинградом зимой 1942-1943 годов и в результате Корсунь-Шевченковской операции начала 1944-го. В обоих случаях зимние морозы стали важнейшими факторами победы Красной Армии.

"Генерал Мороз" и немцы на Западном фронте / французская карикатура времен Первой мировой

У приверженцев теории о "генерале Мороза", воюющем всегда на стороне россиян, есть немало критиков. Глава претензия – избирательность. Да, "генерал Мороз" совсем не помог россиянам в Крымской войне 1853 – 1856 годов (собственно, тогда он и стал общеизвестным благодаря европейской печати). Также холодная зима-1916/1917 стала одной из причин революции в России и свержения царизма.

Не помог "Генерал Мороз" и в провальных наступательных операциях Красной армии в 1942 году, когда бездарные сталинские генералы уложили в снег и грязь сотни тысяч солдат. А за несколько лет до этого, в Зимней войне 1939 – 1940, вообще воевал на стороне Финляндии , которая вместе с таким опытным союзником уничтожила более 150 тысяч оккупантов.



Тела советских военных после разгромного нападения на колонну Красной армии на Раатской дороге Зимняя война 1939/1940 / фото SA-kuva



Финский патруль разбирает сбитый советский самолет / архивное фото / SA-Kuva



Финны использовали несколько собственных преимуществ, которые имели губительный эффект для врага / SA-kuva



"Генерал Мороз" посетил русского царя Николая Первого со "изменой" / британская карикатура времен Крымской войны

, что и сами нацисты, которые были разбиты во время нескольких зимних битв на Восточном фронте, доказали зимой 1944 – 1945, что вполне успешно могут адаптироваться к погодным условиям в ходе боев в Арденских лесах (так называемая операция "Вахта на Рейне"). А Красной армии никак не помог Генерал Мороз во время многочисленных самоубийственных попыток деблокировать Ленинград.

В настоящее время тысячи жертв friendly fire "Генерала Мороза" до сих пор лежат не захороненными в лесах в Северной России. А государству, которое сделало собственное ошибочное толкование победы во Второй мировой гражданской религией, нет до этого никакого дела.

Зима – враг или союзник?

"Генерал Мороз" действительно воюет против обеих сторон, но может быть и союзником, при условии, что ваша армия готова к военным действиям в зимних условиях, хорошо снаряжена и наладила эффективную логистику.

Так, у немцев под Москвой зимой 1941 – 42 годов примерзали к земле траки танков, а их оружейные смазки замерзали уже при температуре –10 градусов, их шинели, пилотки и сапоги не были готовы к русской зиме, в то время как в Красной армии были теплые кожу. шапки-ушанки и ватники. Впрочем, даже не они являлись главным аргументом.

Им во Второй мировой войне для СССР стал практически неисчерпаемый человеческий ресурс – красные командиры могли заморозить больше людей, они гнали тысячи людей во фронтальные атаки прямо на убой, их стратегией было забрасывание мясом. Сталин без колебаний готов был заплатить такую цену и сделал это.

Именно это и есть главная русская военная мудрость, от которой не отказались в Кремле до сих пор. Стратегия войны "до последнего россиянина", исповедуемая ныне Путиным, это лишний раз подтверждает.

Битва у Чосинского водохранилища 2.0

В условиях, когда людей не жалко, можно проводить относительно успешные боевые операции даже в условиях аномально низких температур: и при – 30, и при – 40. Это доказала китайская армия во время битвы на Чосинском водохранилище 1950 года, когда коммунисты ценой огромных. потерь (более 30 тысяч воинов в отношении примерно 1 к 25) смогли выжать войска ООН (в основном американских и британских воинов) из важного плацдарма.

Это были бои при – 40 между легко вооруженным, однако, гораздо более многочисленным войском и хорошо подготовленной и хорошо вооруженной, однако небольшой армией (40 000 против 120 000 в армии китайских "добровольцев").

Американские военные в ходе боев на Чосинском водохранилище, декабрь 1950 года / Архивные фото

В итоге войска ООН отступили под бешеным давлением, но сохранили людей и технику, "пирровую" победу праздновал Мао Цзэдун, которому было чихать на человеческие потери.

В настоящее время у КНР битва у Чосинского водохранилища стала местной "скрепой", однако, в дни Корейской войны она таковой не была. силы ООН не были разгромлены и китайские полководцы не были удостоены высших наград за "победу". А американское командование операции наградили за спасение людей.

Китайские пленные в ватниках / Архивное фото

Сейчас китайский опыт 1950-го мечтают повторить в Украине россияне зимой 2022 – 2023 и даже договорились о "ватниках" из КНДР, однако забывают, что времена изменились.

Почему зима не поможет оккупантам

Ведение успешных боевых действий зимой достаточно сложно, однако, не невозможно, если хорошо подготовиться.

Основные составляющие успеха зимней войны:

логистика;

материальное обеспечение;

техника и оружие;

мотивированный и хорошо подготовленный личный состав.

Все эти моменты важны и должны быть одновременно, все это должно работать и не давать сбоев. В ВСУ с этим пока все ок – о зимних палатках, генераторах и комплектах теплой формы начали думать еще летом – на складах были собраны сотни тысяч комплектов зимней одежды, ныне они уже "воюют", также создан запас. Оружие от союзников идет стабильным потоком, тылы надежны и нет никаких проблем с мотивацией. Украинцы готовы воевать за победу и гнать россиян с наших земель.

Полная апатия на российских позициях – смотрите видео :

Делать они это будут в относительном комфорте. Чрезвычайно важное качество зимней одежды. это надежные натовские образцы, являющиеся сочетанием "вечнозеленой классики" и современных технологий с немалыми "бонусами" и разнообразными технологиями, которые делают одежду легкой, удобной, прочной и сухой. Все это предпочитает бой. В то время как российские "мобики" мерзли, убивали друг друга и пьянствовали на полигонах, украинские военные готовились к зимней войне с лучшими инструкторами НАТО.

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Вспомним видео от СММников ВСУ о бомбардировках российских солдат "вогами" из беспилотников. Оккупанты какие-то вялые и неповоротливые (все, кроме того, постоянно отбрасывающий от себя снаряды и покорившийся судьбе где-то с 5 или 6 раза). Объяснение их апатии не в низком моральном духе и не в алкоголизме (хотя, последнее не исключается), причина – переохлаждение (для этого подойдет ночь в открытом поле даже при плюсовой температуре).

Так бывает, если у тебя нет теплой одежды, еды, подготовленных должным образом укрытий или траншей, а главное – когда командиру на тебя плевать, ведь "бабы еще родят" и на твое место придется мерзнуть новый неудачник (вскоре Россия планирует новую волну мобилизации).

Зимняя военная кампания 2022-2023 будет противостоянием технологических мембран и ватников. Причем, ватников как в переносном смысле, так и прямом. Для Второй мировой войны это было прорывное решение, ведь у нацистов их не было, но в 21 веке зимняя одежда, которая безнадежно намокает, является проблемой, а не решением. Решения же у россиян нет. Разве помогут мастера из КНДР или Ирана (это был сарказм).

О проблемах российских кафиров с теплой одеждой мы знаем еще с зимы 2022 года. В феврале и марте, во время первых недель вторжения, россияне были одеты совсем не по зимнему. Наверное, надеялись отогреться во время парада на Крещатике. Однако, что-то пошло не так – и мы увидели немало роликов, где обмороженные оккупанты жалуются, что им холодно и о них все забыли.

Это, напомним, было еще во время наступления россиян на Киевщину, задолго до жестов "доброй воли". Тогда же мы увидели, что у кафиров нет банальных носков, а их портянки (на русском – "портянки") в условиях сверхвлажности и низких температур становятся "оружием массового поражения". Осенью враг узнал об известной со времен Ремарка "траншейной стопе" и о том, что обморожение возможно даже при плюсовой температуре, а от дегидрации не спасет поедание снега .

Сейчас ситуация не улучшилась. Россия не может организовать должное снабжение собственных воинов теплой одеждой и ныне в этой стране собирают "краудфандингом" собачью шерсть на носки для солдат. Впрочем, похоже, что такие привилегии будут иметь только "псы Кадырова", остальным же придется погибать без комфорта. Возможно, кому-то все же перепадут "тактические валенки", которые мы видели на фото с учений в Беларуси, однако, это явно быть искусственный товар, который сладострастный Лукашенко приберег для своих.



Обучение "подснежников" по ношению тактических войлоков / фото – МО Беларуси

Жалобы на холод и отсутствие зимнего снаряжения сейчас едва ли не главный тренд в видео с российскими оккупантами. Они уже мерзнут и умирают от переохлаждения по 200 человек в сутки, при том что календарная зима еще даже не началась. А с ее приходом проблемы кафиров вырастут в разы. Техника начнет чаще ломаться и замерзать (вместе с экипажами), возрастут расход топлива, (не)переход на зимнюю "резину" приведет к росту количества аварий и "забытых" где-то в снегах грузовиков – будущих "подснежников".

Ранение или травма в условиях зимней войны станет смертельным приговором, ведь мороз существенно ограничит действие так называемого "золотого часа", а российская военная медицина, полностью провалившаяся в снисходительных условиях лета – осени, снова сделает актуальным популярный при Сталине термин "врачи-вредители" ".

Мороз не будет жалеть электродвигатели "ланцетов" и других потребителей литий-ионных аккумуляторов. Генератор для россиян будет диковинкой, а буржуйка – предвестницей смерти, ведь дым будет демаскировать кафиров. У россиян не будет надежного тыла. Давно исчезла "зеленка" и посадки уже не хоть какой-то надеждой выжить, снег не скроет следы и станет "изменником", а "Генерал Мороз" в очередной раз совершит friendly fire.

Российская пропаганда делает ставку на зиму / Скриншот

Мерзнут все одинаково, но есть нюанс

В таких условиях ни о какой мотивации не будет и речи. Если в 1941 году под Москвой солдаты защищали свою родину, пусть и причудливую и абсолютно людоедскую, то что забыл россиянин в декабре 2022 года под Сватовым, в окрестностях Бахмута или в Мелитополе? Будет ли он воевать за чужие ему Донецк, Армянск или Ялту. Ответ на вопрос известен заранее.

Конечно, от непогоды страдают и украинские защитники (недавние вирусные фото по сравнению траншей под Бахмутом с боевыми позициями на Западном фронте Первой мировой тому являются доказательством), однако, показательно отношение к личному составу. В ВСУ оно кардинально отличается. В Украине заботятся о своих защитниках и делают все, чтобы решить их проблемы, оккупанты просто завозят новых "мобиков" на позиции.

В отличие от украинцев у российских кафиров нет мотивации мерзнуть, мокнуть и терпеть другие "адские муки", потому что не понимают, что забыли в этих окопах. Сейчас именно русские оказались в статусе кафиров, как французы в 1812 или нацисты в 1941-м. В то же время украинцы воюют за свою землю с немилосердным врагом, чтобы остановить геноцид и спасти Родину.

Как Россия готовится к зимней войне – смотрите видео: