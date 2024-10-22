Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что проблемы есть даже в Подмосковье.

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Проблемы ЖКХ

Липсиц отметил, что будет аварий еще больше, чем прошлой зимой. В частности, в городе Чехове, в Подмосковье – достаточно серьезная катастрофа. Там на митинг вышли работники ЖКХ, которые сказали, что нельзя включать котельные города, потому что они все взорвутся, они не подготовлены, и они не знают, как начнут зимой работать, потому что нет денег.

Россия еще и подняла тарифы на газ. И теперь компании, которые поставляют отопление в дома, находятся в очень сложном финансовом положении. Очень вероятно, что зимой они не только аварии будут ремонтировать, у них просто не будет денег для оплаты топлива, и возникнут катастрофические ситуации с административными требованиями,

– отметил доктор экономических наук.

Движение выживальщиков

По его словам, в России непонятно, что будет с бедными, потому что денег для их социальной поддержки нет. Население России сейчас разделено на тех, кто "жирует" благодаря войне и на тех, кто будет из-за войны попрошайничать. В Санкт-Петербурге из-за этого вообще восстанавливается активно движение выживальщиков – как выживать в многоэтажке.

"Народ начал обсуждать возможность ставить альтернативные обогреватели, генераторы на дизельном топливе. Также обсуждает вопрос буржуек, мол в старых домах можно пробиться через стену к дымоходам. Начинается восстановление опыта "блокады Ленинграда", к которому они шагают бодро ведя "СВО", – отметил Липсиц.