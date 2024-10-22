Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що проблеми є навіть у Підмосков'ї.

До теми Тривають аварійні та планові ремонти: яка ситуація в енергосистемі 21 жовтня

Проблеми ЖКГ

Ліпсіц зазначив, що буде аварій ще більше, ніж минулої зими. Зокрема, в місті Чехові, в Підмосков'ї – досить серйозна катастрофа. Там на мітинг вийшли працівники ЖКГ, які сказали, що не можна вмикати котельні міста, бо вони всі вибухнуть, вони не підготовлені, і вони не знають, як почнуть узимку працювати, бо немає грошей.

Росія ще й підняла тарифи на газ. Тож тепер компанії, які постачають опалення в будинки, перебувають у дуже складному фінансовому становищі. Дуже ймовірно, що взимку вони не лише аварії будуть ремонтувати, в них просто не буде грошей для оплати палива, й виникнуть катастрофічні ситуації з адміністративними вимогами,

– зауважив доктор економічних наук.

Рух виживальників

За його словами, в Росії незрозуміло, що буде з бідними, бо грошей для їхньої соціальної підтримки немає. Населення Росії зараз поділене на тих, хто "жирує" завдяки війні та на тих, хто буде через війну жебракувати. У Санкт-Петербурзі через це взагалі відновлюється активно рух виживальників – як виживати в багатоповерхівці.

"Народ почав обговорювати можливість ставити альтернативні обігрівачі, генератори на дизельному паливі. Також обговорює питання буржуйок, мовляв у старих будинках можна пробитися через стіну до димоходів. Починається відновлення досвіду "блокади Лєнінграда", до якого вони крокують бадьоро ведучи "СВО", – наголосив Ліпсіц.