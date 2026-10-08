Какая будет зима в Украине: ученая дала предварительный прогноз по морозам и снегу

Предстоящая зима в Украине, по предварительным прогнозам, пройдет без аномальных морозов, а температура воздуха будет несколько превышать климатическую норму. Погода будет характеризоваться короткими периодами похолодания, которые в конечном итоге сменятся потеплением.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

Октябрь и ноябрь принесут умеренное тепло

По ее расчетам, в октябре дневная температура воздуха будет стабильно держаться на уровне +15...+17 градусов, и лишь в отдельные дни столбики термометров будут опускаться до +10 градусов. Ночные показатели будут колебаться в пределах 0…+5 градусов, а в конце месяца возможно понижение до нуля. Ученая также не исключает вероятности наступления бабьего лета.

Ноябрь в целом может оказаться теплее климатической нормы, хотя температура будет продолжать снижаться. Днем ожидается около +10 градусов, тогда как ночью местами ученая прогнозирует морозы до -5 градусов. Устойчивого снежного покрова в последний месяц осени ждать не стоит, однако в конце месяца возможен мокрый снег.

Зима без сильных снегопадов

Как прогнозирует Мартазинова, декабрь также в основном будет с температурами выше нормы. А вот во второй половине месяца возможны кратковременные ночные похолодания до -5...-7 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и мокрого снега, поэтому длительного снежного покрова скорее не образуется.

Январь будет отличаться переменчивой погодой, когда дневная температура будет подниматься до +5 градусов, а затем снова опускаться ниже нуля. Снег может выпасть, однако высоких сугробов или длительного снежного покрова ученая не прогнозирует.

Кратковременные морозы ниже -10 градусов этой зимой вероятны, однако они не задержатся надолго, рассказала Мартазинова. Сильных снегопадов не ожидается, хотя перед волнами похолодания возможны сугробы.

Интересные изменения ученая прогнозирует в конце зимы. Вероятно, весенние процессы могут начаться уже во второй половине февраля. По словам Мартазиновой, предыдущий зимний сезон был значительно суровее, тогда как в этот раз ожидаются не такие продолжительные волны сильного холода.