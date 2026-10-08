Про це в коментарі "Телеграфу" повідомила головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

Жовтень та листопад принесуть помірне тепло

За її розрахунками, у жовтні денна температура повітря впевнено триматиметься на рівні +15...+17 градусів, і лише в окремі дні стовпчики термометрів опускатимуться до +10 градусів. Нічні показники коливатимуться в межах 0…+5 градусів, а наприкінці місяця можливе зниження до нуля. Науковиця також не виключає ймовірності настання бабиного літа.

Листопад загалом може виявитися теплішим за кліматичну норму, хоча температура продовжуватиме падати. Удень передбачається близько +10 градусів, тоді як уночі подекуди науковиця прогнозує морози до -5 градусів. Стійкого снігового покриву в останній місяць осені чекати не варто, проте наприкінці можливий мокрий сніг.

Зима без сильних снігопадів

Як прогнозує Мартазінова, грудень також здебільшого буде з температурами вищими за норму. А от у другій половині місяця можливі короткочасні нічні похолодання до -5...-7 градусів. Опади випадатимуть переважно у вигляді дощу та мокрого снігу, тому тривалий сніговий покрив скоріше не сформується.

Січень вирізнятиметься мінливою погодою, коли денна температура підніматиметься до +5 градусів, а потім знову опускатиметься нижче нуля. Сніг може випасти, проте високих кучугурів чи довготривалого снігового покриву науковиця не прогнозує.

Короткочасні морози нижче -10 градусів цієї зими ймовірні, проте вони не затримаються надовго, розповіла Мартазінова. Сильних снігопадів не очікують, хоча перед хвилями похолодання можливі замети.

Цікаві зміни науковиця прогнозує наприкінці зими. Ймовірно, весняні процеси можуть розпочатися вже у другій половині лютого. За словами Мартазінової, попередній зимовий сезон був значно суворішим, тоді як цього разу очікуються не такі тривалі хвилі сильного холоду.