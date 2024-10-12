Какой будет зима в Украине: синоптик дала неутешительный прогноз

Зимой из-за антициклона в Атлантике, возможно, будет выталкивать теплый воздух в сторону Украины. Это приведет к высоким температурам в стране.

Об этом рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института. В то же время синоптик поспешила заверить, что будут дни со значительными морозами.

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Влияние антициклона на Украину зимой

Вера Балабух отмечает, что в Атлантике образуется достаточно мощный антициклон, который из субтропиков может выносить в Украину теплый воздух. Ожидается, что средняя температура воздуха зимой будет на 1 – 2 градуса выше нормы. Она будет колебаться в пределах +5...-5 градусов.

Синоптик добавила, что тенденции последних десятилетий указывают на то, что температура воздуха зимой регулярно растет. В частности, наибольший рост наблюдается в январе, когда температура держится на уровне той, которая обычно присуща ноябрю:

Несмотря на то, что большинство дней могут быть с температурой в пределах от -5 до +5 градусов, но в этом году и в целом возможны арктические вторжения. Многие факторы указывают на это. Это 2-3 дня, когда будет холодно. Но как показывают расчеты, зима в этом году может быть теплой, такой же, как в прошлом году,

– отмечает она.

К слову, когда в октябре ожидать похолодание, заморозки и "бабье лето" в интервью 24 Каналу дала ответ синоптик Наталья Птуха. Ознакомиться с текстом вы можете по ссылке.