Теплая зима – почему это полезно и нет: объяснение синоптика

В эти выходные на территории Украины снова ослабли морозы и потеплело. Впрочем, о температурных рекордах, как в январе, пока речь не идет.

Чем полезна теплая зима и нет, рассказала в интервью 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Синоптик отметила, что это довольно субъективный вопрос. Конечно же, в условиях полномасштабной войны, тепло среди зимы приятное и более комфортное. И это меньшая нагрузка на энергосистему.

Однако, с другой стороны, есть наш аграрный комплекс, много культур и, к сожалению, когда были такие теплые периоды, некоторые из них начали вегетацию. А потом мы снова видим, что начинается понижение температуры, морозы. Соответственно, это может негативно повлиять на определенные аграрные культуры,

– подчеркнула Птуха.