Зима в Украине будет сверхсложной, – Чернышев предупредил о вызовах отопительного сезона
Источник:фейсбук Алексея Чернышева
В правительстве предупреждают, что отопительный сезон будет сложным. Однако сразу уверяют – тарифы на тепло не изменятся.
Так, стабильность тарифов обеспечат. Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
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Будем отвыкать жить зимой с открытыми окнами
Чернышев подчеркнул, что отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки. Однако должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.
По мнению чиновника, оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18 – 20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16, как бывает в экономных странах развитой Европы.
Очевидно, что эта зима будет сверхсложной...Как мы ее переживем – зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам стоит именно сейчас,
– отметил Чернышев.
По его словам, главная задача – обеспечить непрерывность тепла. Власть понимает все риски, потому готовится к ним.
Что будет с газом зимой
- В настоящее время работают над тем, чтобы обеспечить жителей страны достаточным количеством тепла зимой. Поэтому все же угроза отсутствия отопления – минимальная.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для следующего отопительного сезона понадобится от 21 до 24 млрд кубометров газа.
- Ранее правительство поручило "Нафтогазу" обеспечить увеличение запасов газа в подземных хранилищах до 19 миллиардов кубометров. Рассчитываем на свою добычу, а также Украина продолжит покупать газ у Европы. В частности, у Словакии, Венгрии, Польши.
- Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что у нас есть мощности для импорта газа, однако это очень дорого. Поэтому сейчас ведутся переговоры с международными партнерами.
- По словам Витренко, для запаса в 19 миллиардов кубометров нужно дополнительно импортировать почти 5,8 миллиарда кубометров. Это значит, что нужно потратить еще 8 миллиардов долларов.