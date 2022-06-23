Зима в Украине будет сверхсложной, – Чернышев предупредил о вызовах отопительного сезона

В правительстве предупреждают, что отопительный сезон будет сложным. Однако сразу уверяют – тарифы на тепло не изменятся.

Так, стабильность тарифов обеспечат. Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

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Будем отвыкать жить зимой с открытыми окнами

Чернышев подчеркнул, что отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки. Однако должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.

По мнению чиновника, оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18 – 20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16, как бывает в экономных странах развитой Европы.

Очевидно, что эта зима будет сверхсложной...Как мы ее переживем – зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам стоит именно сейчас,

– отметил Чернышев.

По его словам, главная задача – обеспечить непрерывность тепла. Власть понимает все риски, потому готовится к ним.

Что будет с газом зимой

В настоящее время работают над тем, чтобы обеспечить жителей страны достаточным количеством тепла зимой. Поэтому все же угроза отсутствия отопления – минимальная.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для следующего отопительного сезона понадобится от 21 до 24 млрд кубометров газа.

Ранее правительство поручило "Нафтогазу" обеспечить увеличение запасов газа в подземных хранилищах до 19 миллиардов кубометров. Рассчитываем на свою добычу, а также Украина продолжит покупать газ у Европы. В частности, у Словакии, Венгрии, Польши.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что у нас есть мощности для импорта газа, однако это очень дорого. Поэтому сейчас ведутся переговоры с международными партнерами.

По словам Витренко, для запаса в 19 миллиардов кубометров нужно дополнительно импортировать почти 5,8 миллиарда кубометров. Это значит, что нужно потратить еще 8 миллиардов долларов.

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