Так, стабільність тарифів забезпечать. Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

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Будемо відвикати жити взимку з відкритими вікнами

Чернишов наголосив, що опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього в нас є всі передумови. Однак маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю.

На думку урядовця, оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18 – 20 градусів, але в жодному разі не нижче 16, як буває в ощадливих країнах розвинутої Європи.

Очевидно, що ця зима буде надскладною...Як ми переживемо її – залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз,

– зазначив Чернишов.

За його словами, головне завдання — забезпечити безперервність тепла. Влада розуміє всі ризики, тому готується до них.

Що буде з газом взимку

Зараз працюють над тим, щоб забезпечити жителів країни достатньою кількістю тепла взимку. Тому все ж загроза відсутності опалення – мінімальна.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для наступного опалювального сезону знадобиться від 21 до 24 мільярдів кубометрів газу.

Раніше уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів. Розраховуємо на власний видобуток, а також Україна продовжить купувати газ у Європи. Зокрема, в Словаччини, Угорщини, Польщі.

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко зауважив, що ми маємо потужності для імпорту газу, однак це дуже дорого. Тому зараз тривають переговори з міжнародними партнерами.

За словами Вітренка, для запасу у 19 мільярдів кубометрів, потрібно додатково імпортувати майже 5,8 мільярда кубометрів. Це означає, що треба витратити ще 8 мільярдів доларів.

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