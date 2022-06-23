Так, стабільність тарифів забезпечать. Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
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Будемо відвикати жити взимку з відкритими вікнами
Чернишов наголосив, що опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього в нас є всі передумови. Однак маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю.
На думку урядовця, оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18 – 20 градусів, але в жодному разі не нижче 16, як буває в ощадливих країнах розвинутої Європи.
Очевидно, що ця зима буде надскладною...Як ми переживемо її – залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз,
– зазначив Чернишов.
За його словами, головне завдання — забезпечити безперервність тепла. Влада розуміє всі ризики, тому готується до них.
Що буде з газом взимку
- Зараз працюють над тим, щоб забезпечити жителів країни достатньою кількістю тепла взимку. Тому все ж загроза відсутності опалення – мінімальна.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для наступного опалювального сезону знадобиться від 21 до 24 мільярдів кубометрів газу.
- Раніше уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів. Розраховуємо на власний видобуток, а також Україна продовжить купувати газ у Європи. Зокрема, в Словаччини, Угорщини, Польщі.
- Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко зауважив, що ми маємо потужності для імпорту газу, однак це дуже дорого. Тому зараз тривають переговори з міжнародними партнерами.
- За словами Вітренка, для запасу у 19 мільярдів кубометрів, потрібно додатково імпортувати майже 5,8 мільярда кубометрів. Це означає, що треба витратити ще 8 мільярдів доларів.