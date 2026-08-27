Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала назвал ключевые вызовы ближайших месяцев и объяснил, на чем властям следует сосредоточиться перед зимой. Среди наиболее острых вопросов он выделил подготовку энергосистемы к российским ударам.

Энергетика остается главным вызовом перед зимой

После перезапуска правительства ключевые фигуры, отвечавшие за энергетическое и финансовое направления, остались на своих местах. Денис Шмыгаль и Сергей Марченко занимались этими вопросами и раньше, поэтому подготовка страны к осенне-зимнему периоду проходит без полной смены команды.

Это не просто новое правительство, это новое старое правительство. Две основные фигуры, которые были еще в первом правительстве Шмыгаля, остаются на своих местах. Если что-то пойдет не так с подготовкой энергетики к зиме, по крайней мере, мы будем понимать, к кому обращаться,

– сказал Пендзин.

Самой сложной частью подготовки остается защита энергосистемы от российских атак. Москва все активнее применяет баллистические ракеты, тогда как количества Patriot и ракет-перехватчиков, которые получает Украина, недостаточно для полноценного противодействия таким ударам.

Россия сейчас активно начала наносить удары баллистическими ракетами, против которых у нас практически нет серьезного противодействия. Тех ракет "Патриот", которые нам предоставляют, катастрофически не хватает. Бесспорно, зима будет тяжелой,

– подчеркнул экономист.

О сложном отопительном сезоне уже предупреждают и президент, и правительство. Пендзин подчеркнул, что украинцам также стоит заранее продумать, как обезопасить себя и свои семьи на случай перебоев с электроэнергией и других последствий российских ударов.

Продовольствие и экспорт требуют отдельного внимания

Еще одним важным направлением на осень остается аграрный сектор. Украине необходимо завершить полевые работы, провести посев озимых под урожай 2027 года и сохранить возможность вывозить продукцию через Черное море.

Продовольственные вопросы, разблокирование портов Черного моря, завершение осенне-полевых работ и, по сути, посев озимых на урожай 2027 года – это второй вызов, который сегодня является чрезвычайно важным,

– пояснил Пендзин.

В этом направлении после перестановок в правительстве также сохранилась кадровая преемственность. Министр, который до этого работал заместителем министра экономики в период, когда аграрный сектор входил в сферу ведения этого ведомства, остался работать в этом направлении и уже имеет опыт соответствующей работы.

Там есть полное понимание, что делать и как делать,

– отметил экономист.

Параллельно правительству придется обеспечивать работу военно-промышленного комплекса и бесперебойные поставки вооружений. Это уже формирует следующий большой блок задач наряду с энергетикой и продовольственной безопасностью.

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