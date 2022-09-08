Оккупантам наплевать: зимой Донецк останется без воды и отопления

Гуманитарная ситуация на временно оккупированной части Донецкой области усугубляется практически с каждым днем полномасштабной войны. Очевидно, что россияне не делают вообще ничего, чтобы хоть как-то ее улучшить. Так же не двигается в этом направлении и денис пушилин, олицетворяющий местную "власть".

По данным источников 24 канала в разведке, вместо того, чтобы хоть каким-то способом увеличить количество завоза лекарств на временно неподконтрольную Киеву территорию Донетчины, чтобы ремонтировать поврежденную инфраструктуру и готовиться к зиме, главарь так называемой "ДНР" и его кураторы занимаются воровством. Конечно, при этом от пушилина постоянно раздаются громкие заявления о "невероятном восстановлении Донбасса".

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Впрочем, все "сверхмасштабное" строительство касается только восстановления памятника на Савур-Могиле, а также работы над несколькими многоэтажками в Мариуполе.

Донбасс ждет адская зима

Пафосные заявления пушилина и его приспешников, которые с радостью ретранслируют пропагандисты, жители Донбасса воспринимают в основном с отвращением. Ведь всем понятно, что "власть" не делает ничего, чтобы захваченные россией города хоть как-то могли пережить зиму.

Восстановление инфраструктуры для отопления остатков оккупированных после 24 февраля населенных пунктов невозможно. Как невозможно и налаживание нормального функционирования систем водоснабжения.

Это же касается и отопления в Донецке, Макеевке, Горловке, Зугресе, Дебальцево, Шахтерске и других городах области. Потому что захватчики не могут обеспечить так называемую "ДНР" даже технической водой, а с началом холодов ситуация кратно ухудшится.

Потому что захватчики не могут обеспечить так называемую "ДНР" даже технической водой, а с началом холодов ситуация кратно ухудшится. Для восстановления водоснабжения, а соответственно и начала отопительного сезона, оккупантам нужно либо захватить Славянскую агломерацию, либо освободить Донбасс от своего присутствия. Ни одного из этих действий у путина не запланировали, а значит по меньшей мере с декабря по февраль временно оккупированная Донетчина будет замерзать.

Даже если оккупанты решат запустить отопление в так называемой "ДНР", дырявые трубы, нехватка воды и отсутствие коммунальщиков быстро и безвозвратно добьют всю систему.

Как решить проблему с запиткой батарей водой, "власти" Донецка даже не думают. Переоборудовать систему и использовать, например, воду из Кальмиуса, оккупанты не успеют. Впрочем, они еще не начинали это делать, а если бы какие-то потуги в этом направлении и были, у "ДНР" критически не хватает коммунальщиков – почти всех россияне мобилизовали.

Кроме того, зимой жители временно оккупированного Донбасса столкнутся еще с ухудшением обеспечения обычной питьевой водой. Если холодный период года не будет снежным, людям будет очень тяжело. Потому что поставлять техническую воду никто не сможет из-за перемерзания труб, а сделать так, чтобы в системе была постоянная циркуляция, в "ДНР" физически невозможно.

Поэтому ждать хотя какого-то улучшения жители банановой "республики" никак не могут. Сейчас люди вынуждены довольствоваться тем, что им раз в определенный период времени привозят по несколько литров воды в цистернах. Кроме того, многие дончане моются в Кальмиусе. Но зимой делать это будет невозможно.

Обещанного три года ждут

Поскольку никаких решительных действий представители "власти" делать не собираются, им приходится делать только громкие заявления. К примеру, 6 сентября пушилин рассказал о "невероятном прорыве" с подвозом воды в Донецке – люди якобы смогут набирать техническую воду без предъявления паспорта. Как эта реформа поможет местным жителям, неизвестно. Ведь количество воды, которую будут привозить во дворы, от этого не увеличится.

Ситуация с водоснабжением в так называемой "ДНР" настолько ужасна, что людям приходится пить воду из тех водохранилищ, куда они же сами выливают нечистоты. Поэтому некоторые ценители "республики" даже начали шутить о том, что до 2014-го года "Донбасс кормил всю Украину", а после "отделения" продуктов стало очень много, но запить нечем.