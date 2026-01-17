Экс-жена Левочкина заявила на него в полицию: как он отреагировал

Бывшая жена депутата запрещенной партии ОПЗЖ Сергея Левочкина, художница Зинаида Кубарь, заявила, что подала на него заявления в Национальную полицию Украины. Она сообщила, что обратилась к правоохранителям сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Она подчеркнула, что действия Левочкина мешают ее жизни. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Зинаиды Кубарь в инстаграме.

Что известно о заявлениях экс-жены в полицию?

По словам Кубар, речь идет, в частности, о принуждении к "восстановлению семьи", домашнее насилие, нарушение неприкосновенности частной жизни и угон ее автомобиля. Женщина утверждает, что подвергалась психологическому давлению, угроз и слежки со стороны бывшего партнера, а также заявляет о фактах физического насилия во время их совместного проживания.

Кроме того, Зинаида Кубар отметила, что Левочкин якобы присылал ее нынешнему мужу интимные видео, снятые без ее согласия, а также связывает с ним перевод ее мужа-военнослужащего Владислава Шевченко в другую воинскую часть после угроз.

Справка. Зинаида Кубар (в прошлом Лихачева) была гражданской женой Сергея Левочкина, у пары есть общие дети. В то же время Кубар и Левочкин никогда не женились.

Как отреагировал Левочкин?

Пресс-служба Левочкина, в комментарии для Украинской правды, обвинения отвергла, назвав их ложными.

Информация, изложенная в обращении Зинаиды Кубар, является полностью ложной. С грустью констатируем: последние действия Зинаиды мотивированы ее нездоровым психическим состоянием,

– отметили у Левочкина.

Представители депутата заявили, что он не намерен возобновлять отношения с Зинаидой Кубар, а также призвали с уважением отнестись к ситуации.

Кто такой Левочкин?