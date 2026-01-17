Экс-жена Левочкина заявила на него в полицию: как он отреагировал
- Экс-жена Левочкина, Зинаида Кубар, подала заявления в полицию, обвиняя его в принуждении к восстановлению семьи, домашнем насилии и других правонарушениях.
- Левочкин отверг обвинения, назвав их ложными и связанными с нездоровым психическим состоянием Кубар.
Бывшая жена депутата запрещенной партии ОПЗЖ Сергея Левочкина, художница Зинаида Кубарь, заявила, что подала на него заявления в Национальную полицию Украины. Она сообщила, что обратилась к правоохранителям сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Она подчеркнула, что действия Левочкина мешают ее жизни. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Зинаиды Кубарь в инстаграме.
Что известно о заявлениях экс-жены в полицию?
По словам Кубар, речь идет, в частности, о принуждении к "восстановлению семьи", домашнее насилие, нарушение неприкосновенности частной жизни и угон ее автомобиля. Женщина утверждает, что подвергалась психологическому давлению, угроз и слежки со стороны бывшего партнера, а также заявляет о фактах физического насилия во время их совместного проживания.
Кроме того, Зинаида Кубар отметила, что Левочкин якобы присылал ее нынешнему мужу интимные видео, снятые без ее согласия, а также связывает с ним перевод ее мужа-военнослужащего Владислава Шевченко в другую воинскую часть после угроз.
Справка. Зинаида Кубар (в прошлом Лихачева) была гражданской женой Сергея Левочкина, у пары есть общие дети. В то же время Кубар и Левочкин никогда не женились.
Как отреагировал Левочкин?
Пресс-служба Левочкина, в комментарии для Украинской правды, обвинения отвергла, назвав их ложными.
Информация, изложенная в обращении Зинаиды Кубар, является полностью ложной. С грустью констатируем: последние действия Зинаиды мотивированы ее нездоровым психическим состоянием,
– отметили у Левочкина.
Представители депутата заявили, что он не намерен возобновлять отношения с Зинаидой Кубар, а также призвали с уважением отнестись к ситуации.
Кто такой Левочкин?
Сергей Левочкин – пророссийский политик. Также он один из бывших руководителей запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.
После начала полномасштабного вторжения длительное время не появлялся на заседаниях украинского парламента. Впервые его увидели на пленарных заседаниях Верховной Рады 8 – 9 июля, однако вскоре снова выехал за пределы Украины.
Также Левочкин фигурировал в журналистском расследовании о так называемом "Батальоне Монако". По данным медиа, он живет вблизи Ниццы - в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра. Сам же политик уверяет, что оформил опекунство над матерью и не планирует покидать Украину.