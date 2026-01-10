АРМА планировало получить более миллиона гривен за аукцион. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

Что известно о деталях аукциона?

Земельные участки разделили на три лота, для которых одновременно провели три отдельных торга.

Обратите внимание! Аукционы проходили в формате "голландского аукциона", когда цена постепенно снижается до момента, пока один из участников не согласится на покупку.

В каждом из аукционов участвовал только один претендент, поэтому продажа состоялась фактически по минимально возможным ценам. В частности, участок площадью 26,7366 гектара за 5,4 миллиона гривен при стартовой цене 10,4 миллиона гривен приобрел Андрей Винграновский. Он же купил еще один участок площадью 199,1488 гектара за 39,1 миллиона гривен вместо начальных 75,2 миллиона гривен.

Землю площадью 234,77 гектара за 45 миллионов гривен (стартовая цена – 88,2 миллиона гривен) приобрел Игорь Власюк. В результате средняя стоимость одной сотки земли, проданной на аукционе, составила около 2 тысяч гривен.

В то же время в ноябре 2024 года в АРМА рассчитывали выручить за эти земли более 1 миллиарда гривен.

По данным Opendatabot, Андрей Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент", которое входит в корпоративную группу семьи Левочкиных, а также мужем Юлии Левочкиной. Игорь Власюк является учредителем ООО "Боржава Есет", конечным бенефициарным владельцем которого также указан Винграновский. В августе 2025 года издание Bihus сообщало, что Сергей Левочкин планирует строительство горнолыжного курорта "Боржава".

