АРМА планувало отримати понад мільйон гривень за аукціон. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

Що відомо про деталі аукціону?

Земельні ділянки розділили на три лоти, для яких одночасно провели три окремі торги.

Зверніть увагу! Аукціони відбувалися у форматі "голландського аукціону", коли ціна поступово знижується до моменту, поки один з учасників не погодиться на купівлю.

У кожному з аукціонів брав участь лише один претендент, тож продаж відбувся фактично за мінімально можливими цінами. Зокрема, ділянку площею 26,7366 гектара за 5,4 мільйона гривень при стартовій ціні 10,4 мільйона гривень придбав Андрій Вінграновський. Він же купив ще одну ділянку площею 199,1488 гектара за 39,1 мільйона гривень замість початкових 75,2 мільйона гривень.

Землю площею 234,77 гектара за 45 мільйонів гривень (стартова ціна – 88,2 мільйона гривень) придбав Ігор Власюк. У результаті середня вартість однієї сотки землі, проданої на аукціоні, склала близько 2 тисяч гривень.

Водночас у листопаді 2024 року в АРМА розраховували виручити за ці землі понад 1 мільярд гривень.

За даними Opendatabot, Андрій Вінграновський є власником ТОВ "Омбрі Інвестмент", яке входить до корпоративної групи родини Льовочкіних, а також чоловіком Юлії Льовочкіної. Ігор Власюк є засновником ТОВ "Боржава Есет", кінцевим бенефіціарним власником якого також зазначений Вінграновський. У серпні 2025 року видання Bihus повідомляло, що Сергій Льовочкін планує будівництво гірськолижного курорту "Боржава".

Що відомо про колишнього нардепа Льовочкіна?