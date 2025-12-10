Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Зинаиды Кубар на ее странице в соцсетях.

В чем обвиняют Левочкина?

Зинаида Кубар заявила, что Сергей Левочкин, глава администрации президента-беглеца Януковича преследует ее, посылает угрозы и оказывает давление, а также угрожает ее нынешнему партнеру – военнослужащему.

Мне очень горько это писать, но я имею основания заявить публично: решение о месте службы военнослужащего, с которым я нахожусь в отношениях, принимаются под влиянием Левочкина, бывшего главы Администрации президента времен Януковича,

– говорится в публикации художницы.

По ее словам, формально такие решения оформляются приказами председателя ГПСУ Сергея Дейнека.

Справка. Зинаида Кубар (в прошлом Лихачева) была гражданской женой Сергея Левочкина, у пары есть общие дети. В то же время Кубар и Левочкин никогда не женились. Сейчас эти отношения женщина называет большой ошибкой и отмечает, что они давно не вместе.

Как отмечает Кубар, Левочкин не смог принять того, что она "больше не является его собственностью". Она рассказала, что долгое время получала от него угрозы, унижения и намеки на то, что ее партнера могут "наказать службой" – и это в конце концов произошло.

Он позволял себе угрозы и в отношении меня, и в отношении моего партнера, а также решил заказать слежку за мной. Может, я задела его мужское эго. Я не знаю,

– добавила женщина.

Она отметила, что блокировала эти сообщения, потому что не хотела делать эту историю публичной, однако в определенный момент молчание, по ее словам, стало опасным.

Как на это реагируют представители Левочкина?

Пресс-служба Сергея Левочкина дала комментарий "Украинской правде". Представители политика утверждают, что заявление его бывшей гражданской жены Зинаиды Кубар об угрозах и преследовании, а также о влиянии на службу ее любимого-военного, якобы не соответствует действительности.

С грустью должны сообщить, что Зинаида длительное время находится в тяжелом психологическом состоянии, что, к сожалению, имеет теперь и публичные проявления,

– добавили в пресс-службе.

Кто такой Сергей Левочкин?