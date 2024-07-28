При этом адвокат отметил, что ситуация сейчас и ситуация после оглашения приговора – может измениться.

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"Сейчас он (Вячеслав Зинченко) в статусе подсудимого. Следовательно, не может быть мобилизованным до приговора суда", – рассказал адвокат.

Адвокат Игорь Сулима отметил, что представленные сейчас следствием доказательства не доказывают вину его подзащитного.

"В любой западной стране дело с такими доказательствами развалилось бы сразу", – отметил Сулима.

По его словам, еще надо дождаться результатов экспертиз. Сам Зинченко своей вины не признает.

Зинченко хотел стать военным

Отец Вячеслава Зинченко рассказал, что мотивов для убийства Фарион у его сына не было, он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот. Наоборот: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии.

Справочно. Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения 18-летнему Вячеславу Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Сейчас парня отправили во львовское СИЗО на 60 суток без права внесения залога.