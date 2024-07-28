При этом адвокат отметил, что ситуация сейчас и ситуация после оглашения приговора – может измениться.
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"Сейчас он (Вячеслав Зинченко) в статусе подсудимого. Следовательно, не может быть мобилизованным до приговора суда", – рассказал адвокат.
Адвокат Игорь Сулима отметил, что представленные сейчас следствием доказательства не доказывают вину его подзащитного.
"В любой западной стране дело с такими доказательствами развалилось бы сразу", – отметил Сулима.
По его словам, еще надо дождаться результатов экспертиз. Сам Зинченко своей вины не признает.
Зинченко хотел стать военным
Отец Вячеслава Зинченко рассказал, что мотивов для убийства Фарион у его сына не было, он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот. Наоборот: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии.