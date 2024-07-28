При цьому адвокат зауважив, що ситуація наразі і ситуація після оголошення вироку – може змінитись.

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"Наразі він (В'ячеслав Зінченко) у статусі підсудного. Отже, не може бути мобілізованим до вироку суду", – розповів адвокат.

Адвокат Ігор Сулима наголосив, що представлені наразі слідством докази не доводять провину його підзахисного.

"У будь-якій західній країні справа з такими доказами розвалилася б одразу", – зазначив Сулима.

За його словами, ще треба дочекатися результатів експертиз. Сам Зінченко своєї провини не визнає.

Зінченко хотів стати військовим

Батько В'ячеслава Зінченка розповів, що мотивів для убивства Фаріон у його сина не було, він не мав жодних українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська.

Довідково. Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 18-річному В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Наразі хлопця відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.