Как относился Зинченко к Фарион и языковому вопросу: комментарий его мамы

Елена Зинченко, мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, рассказала, что ничего странного не заметила в поведении сына, в частности, и в отношении к языковеду.

Подозреваемым в убийстве Ирины Фарион является 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко. Он подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские. Там Вячеслав оставлял антисемитские и расистские комментарии.

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Как Зинченко относится к украинскому языку и Ирине Фарион

Как рассказала Елена Зинченко ранее она никогда не поднимала вопрос относительно Ирины Фарион вместе с сыном, они это не обсуждали. По ее словам, относительно языкового вопроса у Вячеслава "нормальное отношение" и мотива нет.

Он намного лучше, потому что он даже меня учил разговаривать (на украинском), указывал на мои ошибки, исправлял очень часто. А вот так, чтобы найти у него ошибки, то я не находила. Он даже смеялся надо мной, потому что говорит: ты учитель, а делаешь ошибки,

– рассказала мать подозреваемого.

Накануне Галицкий районный суд Львова 26 июля отправил под стражу на два месяца без права внесения залога 18-летнего днепрянина Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве политика Ирины Фарион.