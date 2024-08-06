Впервые поднял над ратушей во Львове флаг Украины в 1990 году: умер Зиновий Саляк
Источник:Андрей Садовый
После тяжелой болезни на 76-м году жизни отошел в вечность Зиновий Саляк – депутат первого демократического созыва Львовского городского совета.
Об этом сообщил городской голова Львова. Андрей Садовый отметил, что Зиновий Саляк был одним из немногих, кто в 1990 году впервые подняли флаг Украины над Ратушей.
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Зиновий Саляк умер
Мэр рассказал, что депутат Первого демократического созыва Львовского городского совета ушел в мир иной после тяжелой болезни.
Господин Зиновий был одним из трех отважных людей, которые в 1990 году впервые подняли Флаг Украины над Ратушей во Львове,
– отметил Андрей Садовый.
Добавил, что вместе с ним тогда были Евгений Шморгун и Стефания Шабатура. Также городской голова показал соответствующее фото.
До последнего придерживался этой традиции и даже в почтенном возрасте ежегодно поднимал наш флаг. Мы помним! Светлая память!
– подчеркнул Садовый.