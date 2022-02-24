Появились видео последствий обстрелов Гостомеля

Украинский военный эксклюзивно для 24 канала предоставил видео с ситуацией в Гостомеле. На видео видны результаты вражеских обстрелов.

По данным украинского военного, который предоставил видео 24 каналу, попали под обстрел стратегические объекты Гостомеля. На видео видны результаты обстрелов российских оккупантов.

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Сообщается, что в результате вражеских обстрелов разбита взлетная полоса, на которой находились 2 украинских самолета. Один из них не смог взлететь – вероятно, из-за повреждения взлетной полосы, другой взлетел и целый.

Видео из обстрелянного Гостомеля:

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