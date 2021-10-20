Злоумышленник вез опасное вещество: СБУ предотвратила потенциальные химические теракты в Европе

СБУ заблокировала контрабандное перемещение металлической ртути из Закарпатья в Евросоюз. Это вещество является высокотоксичным и может использоваться для массовых химических терактов.

Злоумышленников удалось поймать с поличным в пункте пропуска Малые Селменцы. Они пытались перевезти 3 килограмма ртути через границу со Словакией.

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Перевозил "товар" гражданин одной из европейских стран. По информации СБУ, свои "курьерские услуги" он оценил в 5 тысяч евро. За границей его ждал заказчик. Опасное вещество ему намеревались продать за 200 тысяч евро. Пограничники обнаружили у злоумышленника спрятанные емкости со ртутью, когда осматривали его личные вещи.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по статье о контрабанде. Задержанному мужчине объявили подозрение. Сейчас продолжаются следственные действия.

Правоохранители работают над тем, чтобы установить источники происхождения токсичного вещества. Так как нужно выяснить, кто продавал и заказывал этот опасный "товар".

Что известно о ртути? Это высокотоксичное химическое вещество высочайшего класса опасности. Пары этого вещества и почти все его растворимые соединения очень ядовиты. Они могут вызвать серьезные отравления или смерть. Именно поэтому ртуть могут использовать террористы.

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