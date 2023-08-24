Злоупотребление с закупками на 62 миллиона: заместителям двух министров объявили подозрения

НАБУ и САП 24 августа разоблачили злоупотребление при закупке Укрзализныцей продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения. Речь идет об убытках на сумму 62,5 миллиона гривен.

По информации следствия, к реализации сделки причастны бывшие и действующие топ-чиновники. Следователи пытаются установить и других возможных участников преступления.

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НАБУ и САП разоблачили злоупотребления с закупками

В марте 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России возникла потребность в закупке продуктов, чтобы обеспечить потребности государства. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия реализовал схему, которая предусматривала закупку продукции для нужд разных ОВА по значительно завышенным ценам. Закупку производили на средства Укрзализныци у выбранной компании – ООО 1.

Эта же компания закупала продукцию по рыночным ценам у иностранного производителя – в Польше – через контролируемую фирму-посредника, связанную родственной связью с руководителем ООО 1,

– рассказали в НАБУ.

Стоимость килограмма товара искусственно увеличили ориентировочно на 150% – с 30 до 75 гривен. Высшее должностное лицо, злоупотребляя властью и служебным положением, обеспечило:

согласование соответствующих счетов на оплату и актов выполненных работ,

перевод средств на счет ООО 1.

Чиновник знал реальную стоимость продукции на внутреннем рынке, поскольку регулярно получал данные государственной службы статистики по фактическим ценам на рынке. Также первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия отдавал себе отчет, что эту продукцию можно купить у украинских производителей, однако сознательно игнорировал этот факт.

"Таким образом из-за действий должностного лица с марта по август 2022 года АО "Укрзализныця" переплатило ООО 1 свыше 28,8 миллиона гривен с НДС", – говорится в сообщении.



Топ-чиновники организовали схемы / Фото НАБУ

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Была еще одна схема

В этот же период с участием упомянутого в первом эпизоде топ-чиновника была еще одна аналогичная схема. Продукты для нужд государства закупались по завышенным ценам другой подконтрольной компании – ООО 2.

Она же через "свою" фирму-посредника покупала продукцию у иностранного производителя – в Турции – по рыночным ценам. Как и в первом эпизоде, завышение цены происходило именно на этапе продаж продукции одной подконтрольной компанией другой.

Каждый килограмм подорожал почти на 100% – с 30 до 55 гривен. Для обеспечения закупки продукции у ООО 2 к схеме кроме первого замминистра аграрной политики и продовольствия также привлекли действующего на тот момент замминистра экономики,

– отметили в НАБУ.

Заместитель главы Минэкономики, в частности, скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителей. Из-за действия схемы в период с марта по август 2022 года Укрзализныця переплатила 33,7 миллиона гривен подконтрольной участникам схемы компании.

"После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию с признаками фиктивности для дальнейшей легализации. Также обнаружены черновые записи у одного из участников сделки со схемой распределения неправомерной выгоды", – добавили в НАБУ.

По итогам этих двух эпизодов Укрзализныця понесла убытки в размере 62,5 миллиона гривен. О подозрении сообщили 2 лицам, а именно:

первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия – за "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия";

экс-заместителю министра экономики – по той же статье.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Злоумышленникам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.