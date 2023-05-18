В Днепре началось нашествие змей: эксперт объяснил, ядовиты ли они

С началом тепла в Днепре стало появляться все больше змей. Директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин рассказал, почему это происходит и стоит ли бояться новых соседей-пресмыкающихся.

На улицах Днепра появляются ужи и полозья. Биологи убеждены, что эти змеи не только не ядовиты, но и нуждаются в помощи людей.

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Из-за появления змей жители Днепра вызвали спасателей

Недавно днепряне заметили, что на улицах города стало больше пресмыкающихся. В сети начали появляться фотографии с двумя большими змеями, которые оказались ужем и полозьем. Напуганные жители города вызвали спасателей, чтобы избавиться от "соседей", однако директор Киевского зоопарка уверяет, что паника излишняя.

Они (змеи – 24 Канал) находятся в поисках кормовой базы – мыши, крысы. Змеи ищут и охотятся за ними. То, что их обнаружили в центре Днепра, не вызывает удивления, ведь рядом Днепр и сейчас у пресмыкающихся период миграции и отложения яиц. А теплая и солнечная погода позволяет путешествовать. Ни полоз, ни уж не представляют опасности для человека, они не ядовиты,

– заявил Трантин.

Также Трантин отметил, что змеи – исчезающий вид фауны, и посоветовал пресмыкающимся не трогать и не беспокоить, а во время встречи просто отойти в сторону. Биолог также сообщил, что из-за постоянной застройки берегов рек популяция змей постоянно уменьшается. Змеи в большинстве своем путешествуют по городу в поисках пищи.

Еще один биолог Александр Пономаренко также подтвердил, что змеи, которые заметили в Днепре, полностью безопасны. Пресмыкающийся, которого некоторые горожане ошибочно назвали ядовитой гадюкой, оказался обычным водяным ужем.

"Он не имеет желтых ушек, имеет нечеткие пятна, которые расположены в шахматном порядке и оранжевое брюхо, этот вид безопасен абсолютно. Его очень много, гораздо больше, чем обычного ужа. Этому способствует то, что у нас в водохранилище много мелкой рыбы, которой он питается. И второе – это влияние глобального потепления", – объяснил Пономаренко.

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