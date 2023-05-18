На вулицях Дніпра з'являються вужі та полози. Біологи переконані, що ці змії не тільки не отруйні, але і потребують допомоги людей.

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Через появу змій жителі Дніпра викликали рятувальників

Нещоднавно дніпряни помітили, що на вулицях міста побільшало плазунів. У мережі почали з'являтися фотографії з двома великими зміями, які виявилися вужем та полозом. Налякані жителі міста викликали рятувальників, щоб позбавитися "сусідів", проте директор Київського зоопарку запевняє, що паніка зайва.

Вони (змії – 24 Канал) перебувають у пошуках кормової бази – миші, щурі. Змії шукають та полюють на них. Те, що їх виявили у центрі Дніпра не викликає подиву, адже поруч Дніпро і зараз у плазунів період міграції та відкладення яєць. А тепла та сонячна погода дозволяє подорожувати. Ні полоз, ні вуж не становлять небезпеки для людини, вони не отруйні,

– заявив Трантін.

Також Трантін зауважив, що змії – зникаючий вид фауни, і порадив плазунів не чіпати і не турбувати, а під час зустрічі просто відійти вбік. Біолог також повідомив, що через постійну забудову берегів річок популяція змій постійно зменшується. Змії здебільшого мандрують містом у пошуках їжі.

Ще один біолог, Олександр Пономаренко, також підтвердив, що змії, яких помітили у Дніпрі, повністю безпечні. Плазун, якого деякі містяни помилково назвали отруйною гадюкою, виявився звичайним водяним вужем.

"Він не має жовтих вушок, має нечіткі плями, які розташовані у шаховому порядку і помаранчеве черево, цей вид безпечний абсолютно. Його дуже багато, набагато більше, ніж звичайного вужа. Цьому сприяє те, що у нас у водосховищі багато дрібної риби, якою він живиться. І друге – це вплив глобального потепління", – пояснив Пономаренко.

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