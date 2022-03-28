Значит, мы все правильно делаем, – Зеленский о переполохе в России из-за интервью

Президент Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. Он вызвал настоящий переполох на территории страны-террористки – СМИ "порекомендовали" не публиковать этот разговор.

Интервью у Зеленского принимали представители российских оппозиционных изданий, которых там считают "иноагентами", сообщает 24 канал. С президентом разговаривали главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, журналист Михаил Зигар, зачитавший вопросы от главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, и специальный корреспондент "Ъ" Владимир Соловьев.

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В России переполошились из-за интервью Зеленского

Президент во время своего вечернего обращения отметил, что сегодня был тот день, когда украинцы снова убедились, насколько далеко мы находимся от России.

"Представьте, они там в Москве переполошились из-за моего интервью российским журналистам. Тем из них, кто может позволить себе говорить правду", – отметил президент.

Зеленский говорил с журналистами днем ​​27 марта. Когда они готовились к публикации интервью, российское цензурное ведомство вышло с угрозой. Они потребовали СМИ отказаться от публикации. По словам президента, это было бы смешно, если бы не было столь трагично.

Уничтожили свободу слова в своем государстве, пытаются разрушить соседнее государство. Изображают себя глобальным игроком. А сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами. Что ж, если такая реакция, значит мы все правильно делаем, значит они нервничают,

– добавил Зеленский.

По мнению президента, вероятно, в России увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов о состоянии дел в государстве.

"Максимальный контраст – мой разговор с нашими любимыми украинскими телевизионщиками. Провел зум-конференцию с почти пятью сотнями наших медийщиков, которые создают телемарафон "Единые новости". Благодарен им. Хотя мы и были ограничены во времени, все же довольно основательно поговорили", – заметил Зеленский.

По словам президента, ощутимо, что все заботятся об Украине, людях и нашем будущем. Он записал много вопросов и предложений и пообещал обязательно всех их проработать.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: