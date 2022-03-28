Інтерв'ю у Зеленського брали представники російських опозиційних видань, яких там вважають "іноагентами", повідомляє 24 канал. З президентом розмовляли головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, журналіст Михайло Зигар, який зачитав запитання від головного редактора "Новой газеты" Дмитра Муратова, та спеціальний кореспондент "Коммерсанта" Володимир Соловйов.

Цікаво Роскомнадзор почав погрожувати російським ЗМІ за інтерв'ю з Зеленським

У Росії переполошилися через інтерв'ю Зеленського

Президент під час свого вечірнього звернення зазначив, що сьогодні був той день, коли українці знову переконалась, наскільки далеко ми перебуваємо від Росії.

"Уявіть, вони там в Москві переполошилися через моє інтерв'ю російським журналістам. Тим із них, хто може дозволити собі говорити правду", – зазначив президент.

Зеленський говорив із журналістами вдень 27 березня. Коли вони вже готувались до публікації інтерв'ю, російське цензурне відомство вийшло з погрозою. Вони вимагали ЗМІ відмовитись від публікації. За словами президента, це було б смішно, якби не було так трагічно.

Знищили свободу слова у своїй державі, намагаються зруйнувати сусідню державу. Зображають себе глобальним гравцем. А самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами. Що ж, якщо така реакція, значить ми все правильно робимо, значить вони нервують,

– додав Зеленський.

На думку президента, ймовірно, у Росії побачили, що в їхніх громадян виникає дедалі більше запитань до стану справ у державі.

"Максимальний контраст – моя розмова з нашими улюбленими українськими телевізійниками. Провів зум-конференцію з майже п'ятьма сотнями наших медійників, які створюють телемарафон "Єдині новини". Вдячним їм. Хоча ми й були обмежені у часі, все ж доволі ґрунтовно поговорили", – зауважив Зеленський.

За словами президента, відчутно, що усі дбають про Україну, людей та наше майбутнє. Він занотував собі багато запитань і пропозицій та пообіцяв обов'язково усіх їх опрацювати.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: