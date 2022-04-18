Значит у них плохи дела, – Данилов о возможном приезде Пригожина на Донбасс

На Донбасс якобы приехал "повар Путина" Евгений Пригожин. Алексей Данилов отметил, что это может свидетельствовать только о проблемах российских оккупантов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны не подтвердил информацию о том, что Пригожин действительно прибыл в Луганскую область. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Я не могу это (прибытие Пригожина – 24 канал) подтвердить, потому что мы еще не выяснили эти обстоятельства. Но если повар Путина уже находится здесь, то у них плохи дела,

– сказал Данилов.

Что Пригожин может делать на Донбассе

Пригожин якобы прибыл, чтобы лично контролировать боевиков ЧВК "Вагнера". Они, мол, должны ликвидировать кого-то из руководства Украины.

В то же время Данилов отметил, что ликвидировать руководство Украины Кремль потребовал еще 22 – 24 февраля. Эту задачу россияне не снимают с повестки дня до сих пор.

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