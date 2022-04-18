Секретар Ради нацбезпеки та оборони не підтвердив інформацію про те, що Пригожин дійсно прибув на Луганщину. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Я не можу це (прибуття Пригожина – 24 канал) підтвердити, бо ми остаточно ще не з'ясували ці обставини. Але якщо кухар Путіна вже перебуває тут, то у них кепські справи,

– сказав Данілов.

Що Пригожин може робити на Донбасі

Пригожин буцімто прибув, щоб особисто контролювати бойовиків ПВК "Вагнера". Вони, мовляв, мають ліквідувати когось з керівництва України.

Водночас Данілов зазначив, що вбити керівництво України Кремль вимагав ще 22 – 24 лютого. Це завдання росіяни не знімають з порядку денного досі.

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