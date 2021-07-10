Следствие сильной жары: на значительной территории Украины – чрезвычайная пожарная опасность
10 июля 2021 , 15:07
Источник:Укргидрметцентр
В половине регионов Украины 10 июля объявили чрезвычайную пожарную опасность. Это связано с погодой – страну охватила жара.
Особенно опасно будет в 14 областях. Поэтому спасатели призвали украинцев быть более осмотрительными.
К теме Прогноз погоды на 10 июля: будет жара до +33 градусов и дождь на Западе
Где объявили пожарную опасность
- Львовская область,
- Волынская,
- Ивано-Франковская,
- Тернопольская,
- Черновицкая,
- Ровненская,
- Хмельницкая,
- Житомирская,
- Винницкая,
- Киевская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская.
Какая погода будет в Украине
На всей территории Украину 10 июля обещает сильную жару. Температура воздуха будет достигать +33 градусов. Хотя на Западе могут быть дожди.
Кроме того, жара будет совмещаться с сухим воздухом. Кстати, синоптик Наталья Диденко тоже отметила повышение уровня пожарной опасности и призвала украинцев отказаться от шашлыков на выходных.