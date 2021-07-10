Следствие сильной жары: на значительной территории Украины – чрезвычайная пожарная опасность

В половине регионов Украины 10 июля объявили чрезвычайную пожарную опасность. Это связано с погодой – страну охватила жара.

Особенно опасно будет в 14 областях. Поэтому спасатели призвали украинцев быть более осмотрительными.

К теме Прогноз погоды на 10 июля: будет жара до +33 градусов и дождь на Западе

Где объявили пожарную опасность

Львовская область,

Волынская,

Ивано-Франковская,

Тернопольская,

Черновицкая,

Ровненская,

Хмельницкая,

Житомирская,

Винницкая,

Киевская,

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Харьковская.

Пожарная опасность в Украине / Фото Укргидрометцентра

Какая погода будет в Украине

На всей территории Украину 10 июля обещает сильную жару. Температура воздуха будет достигать +33 градусов. Хотя на Западе могут быть дожди.

Кроме того, жара будет совмещаться с сухим воздухом. Кстати, синоптик Наталья Диденко тоже отметила повышение уровня пожарной опасности и призвала украинцев отказаться от шашлыков на выходных.