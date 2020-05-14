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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Значки, которые "отпугивают" COVID-19: депутаты РФ защищаются от недуга освежителями воздуха

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Депутати РФ носять так звані "відлякувачі" вірусів
Депутати РФ носять так звані "відлякувачі" вірусів / hromadske.ua/

Часть депутатов Госдумы РФ пришли на пленарные заседания со значками в виде белого креста на черном фоне. По их мнению, такой атрибут якобы должен защищать от коронавируса.

На це звернули увагу інші члени парламенту. Зокрема, про значки запитав депутат Ігор Моляков. Він зазначив, що вже протягом кількох засідань бачить у залі депутатів, які на грудях носять білі хрести. Про це пише Інтерфакс.

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Моляков наголосив, що згідно з законом члени парламенту мають носити визначений значок депутата, натомість інші, зокрема, вказав на Андрія Макарова (глава Комітету з питань бюджету – 24 канал), цим порушують дрес-код.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін пояснив, що наскільки йому відомо, це спеціальні пристрої, які "відлякують" коронавірус.

Натомість російський журналіст Андрій Козенко дослідив, що такий "засіб індивідуального захисту", схожий на  білі хрести в депутатів РФ, можна придбати на сайті Amazon. І це є звичайний освіжувач повітря. Відзначимо, що наразі товар в онлайн-магазині тимчасово недоступний.

освіжувач повітря Amazon
Освіжувач повітря, нібито схожий на так званий "відлякувач вірусів" / Скриншот з сайту

Під постом журналіста Козенка у Твіттері один з користувачів відзначив, що такі "дезінфікуючі засоби індивідуального захисту" продаються й в російських аптеках. В описі товару вказано, що засіб очищує простір навколо людини, захищає від різних захворювань, зокрема, грипу H1N1, гепатиту, пневмонії та інших "ключових пандемічних вірусів".

коронавірус блокатор Росія
В аптеках Росії також продаються спеціальні "засоби захисту" / Скриншот з сайту

Коронавірус у Дмитра Пєскова

Нагадаємо, що на початку квітня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прийшов на нараду з Володимиром Путіним з так званим "блокатором вірусів". Згодом поширилася інформація, що цей пристрій не допомагає, тож речник Путіна від нього відмовився.

12 травня стало відомо, що в Дмитра Пєскова підтвердили коронавірус. Разом з дружиною його госпіталізували до лікарні.

Що відомо про ситуацію з COVID-19 в Росії:

У країні від 3 травня реєструють понад 10 тисяч випадків зараження за добу. Станом на 13 травня коронавірусом в Росії інфікувались 242 271 людина. З них померли – 2 212.

Автор: Марина Васильева
Теги: Новости Здоровье Здоровье Курьезные новости Новости политики Коронавирус COVID-19 Новости России
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