Об этом 24 Каналу рассказал российский предприниматель Евгений Чичваркин. Он сообщил, что Путин получает достаточно информации из кляуз разных силовых органов друг о друге.

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Чичваркин убежден, что Путин сейчас знает всю правду, просто видит ее под своим углом.

Путин узнает все из доносов

Предприниматель отметил, что у кремлевского диктатора несколько иное видение мира. Он считает, что Путин знает, как оснащена его армия, сколько людей погибло в России, что на самом деле происходило в Мариуполе.

В русской армии есть несколько центров силы: ПИК, ФСБ и т.д.

Он получает информацию, потому что они доносят друг на друга, чтобы потопить других и возвеличить себя в его глазах. Они, как рой, все ближе хотят быть к матке,

– добавил Чичваркин.

Он подчеркнул, что не стоит обманывать себя, как вы в 1825 году во время восстания на Сенатской площади, что царь просто ничего не знает, потому что ему не сообщают.

"Царь все знает, но он просто дрянь. В этом все дело", – резюмировал Чичваркин.

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