Про це 24 Каналу розповів російський підприємець Євгеній Чічваркін. Він повідомив, що Путін отримує достатньо інформації з кляуз різних силових органів одне про одного.

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Чічваркін переконаний, що Путін зараз знає всю правду, просто він бачить її під своїм кутом.

Путін дізнається про все з доносів

Підприємець зауважив, що у кремлівського диктатора дещо інше бачення світу. Він вважає, що Путін знає, як оснащена його армія, скільки людей загинуло в Росії, що насправді відбувалося в Маріуполі тощо.

В російській армії є кілька центрів сили: ПВК, ФСБ тощо.

Він отримує інформацію, бо вони доносять одне на одного, щоб потопити інших та звеличити себе в його очах. Вони, як рій, все ближче хочуть бути до матки,

– додав Чічваркін.

Він наголосив, що не варто дурити себе, як ви 1825 році під час повстання на Сенатській площі, що цар просто нічого не знає, бо йому не повідомляють.

"Цар все знає, але він просто погань. В цьому вся справа", – резюмував Чічваркін.

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