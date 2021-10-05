Знак уважения и дружбы, – Зеленский встретился с президентом Израиля Герцогом

В Киеве 5 октября президент Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Президенты почтили память жертв трагедии в Бабьем Яру, а также обсудили сотрудничество между странами.

У Мариинского дворца военный оркестр исполнил государственные гимны Израиля и Украины. После этого президенты обошли строй почетного караула.

Ранее Президент Израиля в начале октября впервые посетит Украину

Зеленский и Герцог начали встречу в узком кругу. После этого состоялись переговоры в расширенном формате.

Встреча Зеленского и Герцога / Фото офиса Президента:

О чем говорили политики

Зеленский отметил, что первый визит Герцога на посту состоялся именно в Украину. Это знак уважения и дружбы. Поэтому политик поблагодарил президента Израиля за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил надежду, что такая позиция будет сохраняться и дальше.

Зеленский отметил, что Израиль является другом Украины. Однако потенциал двустороннего взаимодействия не исчерпан. Соглашение о свободной торговле, по словам политика, работает. Растут объемы взаимной торговли товарами впервые с начала пандемии.

Почтили память жертв Бабьего Яра

Во время переговоров президенты почтили память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Зеленский отметил, что следует продолжать просветительские усилия на национальном и международном уровнях с целью неповторения таких ужасных преступлений, как Холокост или Голодомор.

Герцог пригласил Зеленского в Израиль.

Надеюсь, что мой визит сюда будет способствовать укреплению, углублению и процветанию нашего партнерства,

– подчеркнул президент Израиля.

Встреча Зеленского с президентом Израиля, смотрите видео: