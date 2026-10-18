Печальное известие о потере сообщили ее коллеги из творческой студии "Белая птица". Художницу провели в последний путь 16 октября.

Смерть талантливой мастерицы

Коллеги вспоминают, что Зоя Самофал участвовала во многих выставках и была частью их творческой семьи.

Зоя Самофал создавала чудесные вязаные куклы, вкладывала в них тепло своих рук, душу и любовь. Так трудно осознать, что ее больше нет рядом,

– отметили в студии.

Там добавили, что вместе с мастерицей исчезли и многие ее работы, но те, что уцелели, будут хранить память о ней и напоминать о боли от того, что война уносит человеческие жизни.

Напомним, во время авиаудара по Запорожью 10 октября разрушениям подверглись пятиэтажный жилой дом и ряд других зданий. Спасатели разбирали завалы, деблокируя пострадавших. К сожалению, в результате российского террора в городе погибли 23 человека.

Ранее стало известно, что 16 октября на фронте во время выполнения боевого задания погиб видеооператор Василий Величко. До мобилизации он работал видеооператором, в частности на полтавских телеканалах "ИРТ" и "Город Плюс".