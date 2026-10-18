Сумну звістку про втрату повідомили її колеги з творчої студії "Біла птаха". Мисткиню провели в останню путь 16 жовтня.

Загибель талановитої майстрині

Колеги згадують, що Зоя Самофал брала участь у багатьох виставках і була частиною їхньої творчої родини.

Зоя Самофал створювала чудові в’язані ляльки, вкладала в них тепло своїх рук, душу й любов. Так важко усвідомити, що її більше немає поруч,

– зазначили у студії.

Там додали, що разом із майстринею не стало й багатьох її робіт, але ті, що вціліли, зберігатимуть пам'ять про неї та нагадуватимуть про біль від того, що війна забирає людські життя.

Нагадаємо, під час удару авіабомбами по Запоріжжю 10 жовтня руйнувань зазнала житлова п'ятиповерхівка та низка інших будинків. Рятувальники розбирали завали, деблокуючи постраждалих. На жаль, внаслідок російського терору міста загинули 23 людини.

Раніше стало відомо, що 16 жовтня на фронті під час виконання бойового завдання загинув відеооператор Василь Величко. До мобілізації він працював відеооператором, зокрема на полтавських телеканалах "ІРТ" та "Місто Плюс".