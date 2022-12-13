Золото Шлимана и архивы Мазепы: что Россия должна вернуть Украине и Европе после капитуляции

Целью оборонной войны Украины и ее союзников против России является не только защита Украины и ее территорий, но отбить любое желание начинать агрессивные войны в будущем. Почему послевоенные репарации России не могут ограничиваться только деньгами или поставками газа и нефти?

Россия все равно не сможет полностью компенсировать Украине все потери, а с вероятностью 99% не будет иметь для этого ресурсов. В этом убежден историк и публицист Климентий Федевич, который поделился своими мыслями на платформе IQ.

К теме Заплатят за все: как и когда Украина может получить первые репарации от России

Что Россия должна вернуть Украине и Европе

Автор метко отмечает, что к моменту окончания войны она будет разорена, экспорт разрушен, промышленность и технологии в упадке, золотовалютные резервы потрачены на войну и, вероятно, разворованы. "Замороженных" на Западе денег тоже не хватит, к тому же, они могут оставаться замороженными еще десятки лет.

Рассчитывать, что российские репарации восстановят Украину – это риск повторить путь Франции после мировой войны. Германия не смогла платить и все закончилось для обеих сторон жестким кризисом 1920-х годов. Франция планировала свое послевоенное восстановление с учетом огромных репараций и их так и не получила. Германия потратила на репарации остатки своих ресурсов и ее экономика тоже не выдержала,

– подчеркивает Климентий Федович.

Очевидно, что десятками лет платить весь добавленный национальный доход другому государству не может ни одна страна. Реально средства могут выплачиваться только в объеме, не уничтожающем экономические перспективы друг друга и не разрушающем взаимную торговлю. А в нашем случае эти выплаты будут явно меньше, чем украинские потери.

Однако это не означает, что Украина не должна требовать полного возмещения потерь. Решить вопрос с репарациями может помочь требование к России вернуть в счет компенсаций Украине и ее союзникам все захваченные у них и вывезенные с их территории, как минимум за последние 500 лет, музейные ценности, археологические находки, документы, книги и военные трофеи, находящиеся сейчас в России

Украина – часть Европы и на ее стороне отражают агрессию и воюют добровольцы, оружие и специалисты из многих стран ЕС и не только. Союзники Украины тоже несут потери, и это они своими деньгами поддерживают Украину и, скорее всего, будут помогать ей восстанавливаться после войны. Они участники оборонной войны и так же, как и Украина, будут иметь право на военные репарации от России.

Украинские Крым, Херсонщина и Запорожье должны вернуть из Эрмитажа в Петербурге и Исторического музея в Москве и разместить в своих музеях вывезенное золото скифов, греков и сарматов.

Книги василианских монастырей, включая уникальные публикации "национального возрождения" 1848 года, должны вернуться во Львов из московской исторической библиотеки.

Михайловский собор в Киеве должен получить обратно украденные мозаики, теперь хранящиеся в московской Третьяковской галерее.

Пушки и архив гетмана Мазепы должны переехать в Батурин. Захваченные украинские боевые знамена должны быть возвращены украинской армии независимо от сроков давности их захвата.

Одним из условий завершения войны должно стать не только возвращение Украине исторических орудий и архива Мазепы, золота из курганов Украины и украденных мозаик из Михайловского собора в Киеве, но и возвращение Германии украденного в 1945 году троянского золота Шлимана, а остальным союзникам Украины – всех других захваченных военных и невоенных трофеев и культурных ценностей – произведений искусства, архивов, книг, пушек, флагов, кроме документов и оружия немецких нацистов 1940-х годов.

Что должно вернуться в Европу

Так же, как национальные ценности Украины, должны уехать домой и средневековые французские архивы и манускрипты, которые российские дипломаты в условиях революционных беспорядков "подобрали", "купили", "взяли" и вывезли из Парижа в конце XVIII века.

В том числе на родину в Париж из Петербурга должен вернуться архив той же Бастилии, с которой в 1789 году началась Великая французская революция.

Трофейные пушки и знамена из московского Кремля и Артиллерийского музея в Петербурге должны быть переданы Швеции, Эстонии, Латвии, Финляндии, Турции, Германии и Франции.

Украденный в 1945 году архив европейских масонов нужно передать из Москвы в Вену.

В Варшаву – часть захваченного в 1939 и 1945 годах архива правительства и армии Польши. Из того же Российского государственного военного архива следует изъять захваченные, а точнее украденные, в 1945 году документы средневекового Ганзейского союза городов.

, нужно забрать из российских музеев и вернуть на родину украденные в Германии и Польше в 1940-х годах картины. И главное – в Берлин следует вернуть "Золото Шлимана", которое этот немецкий исследователь Трои нашел и передал в дар немецкому народу. "Золото Шлимана" – одно из главных исторических сокровищ и национальных символов Германии.Советские власти почти 50 лет скрывали сам факт того, что "Золото Шлимана" у них, поскольку этот факт по любому законодательству подпадает под определение "кража национальных и культурных ценностей особо важного значения". В путинской России клад Шлимана выставили в постоянную экспозицию Музея изобразительного искусства имени Александра Пушкина в Москве.

Особенно эффективным будет, если реституция Россией Украине и Европе военных трофеев и культурных ценностей будет включена в счет военных репараций. И станет частью общеевропейской практики осуждения и наказания за военную агрессию и приведет к непризнанию законности пользования награбленным.

В прошлом право реституции могло и не распространяться на побежденных агрессоров, желательно и даже необходимо, чтобы это право в отношении культурных ценностей и военных трофеев распространилось и на послевоенную Россию. Тем более что подобный прецедент уже существует – СССР был вынужден вернуть захваченную в 1945 году "Сикстинскую Мадонну" Рафаэля в Дрезден. Поскольку ни одна победа над нацизмом не оправдывает захвата культурного достояния другой страны. Именно поэтому, чтобы не пришлось отдавать законным владельцам, СССР скрывал, что "Золото Шлимана" есть у него. В СССР официально заявляли, что судьба клада неизвестна. Украина же в 2001 году вернула Германии часть архива великого композитора Иоганна Себастьяна Баха, оказавшегося после Второй мировой войны на ее территории.

В обмен на возвращение чужого, Россия могла бы получить свое. Из Швеции – трофеи Московского царства, захваченные шведской армией в XVI – XVII веках. К примеру, доспех Ивана Грозного из Стокгольма. Из европейских музеев – трофейные знамена российских полков, которые размещались на территории современной России. А они в современных европейских музеях есть. Даже Украина могла бы вернуть трофейные российские флаги и документы, захваченные в войне с начала 2014 года.

Как быть с возвращением проданных СССР за границу культурных ценностей

СССР продавал за границу не только российское национальное достояние, но и украинское, узбекское, азербайджанское и так далее. Коммунисты продавали все – от древних икон и картин импрессионистов до наградных полковых серебряных труб, хранящихся в одном из музеев Брюсселя, и императорских драгоценностей. Иностранные покупатели получили их вполне законно, поэтому в этом вопросе можно говорить разве что о добровольном выкупе. Юридически оформить это посредством официальных соглашений можно будет только тогда, когда Россия и другие страны на территории бывшего СССР официально признают СССР преступным образованием и тем самым поставят вопросы законности национализации и продажи их национального достояния за границу.

Военные репарации и реституции награбленного не только и не столько способ компенсировать потери и наказать, как, в первую очередь, продемонстрировать невозможность и незаконность пользования награбленным. Закрепление этого принципа через контрибуции и реституции того стоит. И это на самом деле гораздо важнее, чем просто получить деньги.