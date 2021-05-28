В тени диктатора: NEXTA показали новое расследование о Лукашенко и коррупции

Белорусские журналисты обнародовали вторую часть расследования об Александре Лукашенко. Это проект телеграмм-канала NEXTA, основателем которого является Роман Протасевич, задержан накануне.

Протасевича фактически похитил режим Лукашенко. Для этого пришлось посадить в Минске самолет Ryanair, летевший в Вильнюса, через "заминированили".

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После президентских выборов в 2020 году именно телеграмм-каналы NEXTA стали одной из основных оппозиционных площадок в Беларуси.

Журналисты подчеркнули, что обладают эксклюзивными документами, подтверждающими коррупционные связи Лукашенко и его семьи.

Лукашенко "обрастает" роскошью за счет простых белорусов, а своим сообщникам за драгоценные подарки выписывает преференции в бизнесе,

– говорится в расследовании.

Журналист Ян Рудик подчеркнул, что государство в Беларуси стало "паразитирующим наростом", который обслуживает интересы диктатора и его ближайшего окружения.

О чем вторая часть расследования "Золотое дно":

тотальный контроль над всем – особенности белорусской "социальной" модели;

уголовное обогащения – как Лукашенко сделал из Беларуси "страну-прокладку";

"избранных" – кто из близкого окружения Лукашенко обогащается вместо народа,

"серой зоне" – теневых схемах родных и друзей белорусского диктатора;

европейских лоббистах, которые поддерживают самопровозглашённого президента.

Расследование NEXTA о Лукашенко: смотрите видео