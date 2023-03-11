Ученые исследовали "зомби-вирус" из вечной мерзлоты Сибири: может ли он вернуться

Глобальное потепление может принести человечеству немало сюрпризов. Вечная мерзлота в Арктике размерзается.

Исследование проводил Жан-Мишель Клавери – французский исследователь. Он проверял образцы почвы, взятые из вечной мерзлоты Сибири.

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К сожалению, в них оказались частицы так называемых "зомби-вирусов". Ученые установили, что самому древнему из вирусов – почти 48 500 лет.

Клаверу и его команде удалось выделить несколько штаммов древнего вируса из образцов вечной мерзлоты. Их удалось взять в семи разных локациях Сибири. Исследование показало, что каждый из них до сих пор может инфицировать клетки амеб.

Ученые предупреждают, что многие вирусы, находящиеся в вечной мерзлоте, могут быть очень опасны для людей.

Миру следует внимательно наблюдать за происходящим с вечной мерзлотой.

Наша иммунная защита развивалась в тесном контакте с микробиологической средой. Если в вечной мерзлоте скрывается вирус, с которым мы не контактировали тысячи лет, нашей иммунной защиты может быть недостаточно,

– говорится в сообщении.

Человечеству нужно сделать все возможное, чтобы сохранить больше мерзлоты.

Тем временем к Земле летит астероид

Ученые установили, что на Землю может упасть астероид 2023 DW. Он может упасть в День Святого Валентина уже в 2046 году. Ширина астероида составляет 50 метров.

Вероятность падения оценивают в 1 до 625.