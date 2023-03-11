Дослідження проводив Жан-Мішель Клавері – французький дослідник. Він перевіряв зразки ґрунту, які взяли з вічної мерзлоти Сибіру.

Зверніть увагу Вимирання динозаврів – лише квіточки: 10 вражаючих фактів про астероїд, який змінив Землю

На жаль, у них виявилися частинки так званих "зомбі-вірусів". Вчені встановили, що найдавнішому з вірусів –майже 48 500 років.

Клавері та його команді вдалося виділити декілька штамів стародавнього вірусу зі зразків вічної мерзлоти. Їх вдалося взяти у семи різних локаціях Сибіру. Дослідження показало, що кожен з них досі може інфікувати клітини амеб.

Вчені попереджають, що багато вірусів, які перебувають у вічній мерзлоті, можуть бути дуже небезпечними для людей.

Світові варто уважно спостерігати за тим, що відбувається з вічною мерзлотою.

Наш імунний захист розвивався в тісному контакті з мікробіологічним середовищем. Якщо у вічній мерзлоті ховається вірус, з яким ми не контактували тисячі років, нашого імунного захисту може бути недостатньо,

– мовиться у повідомленні.

Людству потрібно зробити усе можливе, щоб зберегти якнайбільше мерзлоти.

Тим часом до Землі летить астероїд

Вчені встановили, що на Землю може впасти астероїд 2023 DW. Він може впасти у День Святого Валентина вже у 2046 році. Ширина астероїда становить 50 метрів.

Ймовірність падіння оцінюють в 1 до 625.