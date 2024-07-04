"Зональные" отключения света: в Укрэнерго опровергли новый фейк мошенников

В Укрэнерго предупреждают о новом фейке мошенников. Злоумышленники распространяют информацию о "зональных" отключениях электроэнергии.

Таким образом они пытаются привлечь как можно больше подписчиков на анонимные телеграмм-каналы. В Укрэнерго отмечают, что никаких зональных отключений не планируется.

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Будут ли в Украине зональные отключения света

В Укрэнерго рассказали, что в последнее время появились новые попытки дезинформировать население, используя вымышленные утверждения о "зональных" отключениях света.

В фейковых сообщениях говорится, что разные города якобы будут отнесены к разным зонам с разной продолжительностью отключений электроэнергии.

Укрэнерго отмечает, что эти слухи не имеют под собой никаких оснований и являются частью информационно-психологических операций, направленных на дезинформацию населения и распространение панических настроений.

Какова цель распространения фейка о "зональных" отключениях

Основная цель таких выдумок – это получение новых подписчиков на анонимные телеграмм-каналы, которые не предоставляют правдивой информации. Обратите внимание, что мошенники используют актуальные проблемы и страхи населения для увеличения своей аудитории и распространения дезинформации.

"Укрэнерго" подчеркивает, что никаких зональных отключений не планируется. Все вынужденные отключения электроэнергии вызваны исключительно ракетно-дронными атаками России, и о них сообщается только через официальные каналы.